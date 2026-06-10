料理家であり、イラストレーターでもあるAkitchen（アキッチン）さんによる、クックパッドニュースオリジナル漫画連載がスタートしました！「じぶん省エネ飯」を掲げて手間をかけずにおいしい料理を披露する句々パド子（くっくぱどこ）一家の日々に共感する方も多いのでは？ クックパッドニュースオリジナル漫画がスタート！洗い物を増やしたくない、包丁を使いたくない、火を使いたくない、といった「じぶん省エネ」モードが通