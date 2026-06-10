◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１０日・ベルーナドーム）舞台「成瀬は天下を取りにいく」で初主演を務める元乃木坂４６の女優・山下美月が西武―広島戦でセレモニアルピッチに登板した。主人公の成瀬あかりにちなみ、背番号１のユニホームで登場。マウンド前方から投じた１球はワンバウンドで捕手・小島のミットに収まった。「緊張してあまり覚えていないんですけど、皆さんが温かく迎え入れてくださって、選手