ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）はテレビアニメ「ワンピース」をテーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー2026」を7月30日から11月19日まで開催する。今回は、仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わらの一味にリアルに出会い、その世界にどっぷり浸る体験をお届けする。「ワンピース・プレミアショー2026」では、おなじみのゲスト参加型演出に加え、ライブショーならでは