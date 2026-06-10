歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。11日（日本時間12日）開幕するサッカーW杯北中米大会に見どころについて語った。芸能界屈指のサッカー好きとして知られる小柳。中でもアルゼンチン代表FWリオネル・メッシの大ファンとして知られている。水曜パートナーの水谷加奈アナウンサーからW杯について話を振られた小柳は「もうね！もうワクワ