【映画コラム・CINEMAINFINITY】免許返納！？（6月19日公開）かつてのアクションスター南条弘（舘ひろし）も70歳になり、芸術映画で映画各賞を総なめにする演技派俳優になっていた。しかし本人は、もう一度ハーレーダビッドソンに跨りショットガンをぶっ放す、そんなかつて自分が演じたアクション映画に出たくて仕方なかった。しかし、時代の流れには抗えなく、ハーレーどころか、免許返納の政府広報CМに出演することになる