歌手・俳優の近藤真彦（61）が7月18日、テレビ大阪『大阪おっさんぽ』（※関西ローカル、8月1日放送）に出演するのを控え、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）と6月10日、テレビ大阪で囲み取材に応じ、番組出演のきっかけについて明かした。【全身ショット】いい笑顔！カジュアルな服装で登場した黒田有＆近藤真彦強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人・黒田と、2