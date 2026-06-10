タレントの鈴木奈々（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。愛犬を披露し反響を呼んでいる。鈴木は「うちの犬トリミングで羊カットしたら本当に羊みたいになった」とつづり、白いトイプードルの最新ショットを披露。「可愛すぎる毎日癒されてます」と続けた。鈴木は昨年9月にSNS「新しい家族が増えました保護犬です！」と報告。「うちには保護犬、保護猫合わせて5匹になりました犬と猫みんな仲良しです」と明かし