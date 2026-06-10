北朝鮮による拉致被害者家族会が9月21〜25日の日程で、米ワシントンを訪問する方向で調整していることが分かった。米政府高官や連邦議員らと面会して拉致問題の早期解決に協力を求める。複数の関係者が10日、明らかにした。拉致問題を巡る日朝協議が停滞する中、トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の会談を実現し、拉致問題を取り上げるよう依頼する方向だ。家族会の訪米は昨年春の大型連休以来で、超党派の「