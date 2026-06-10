日本サッカー協会は10日、第106回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）の組み合わせを発表し、前回覇者のJ1町田は初戦となる2回戦（8月26日）で、いわてグルージャ盛岡（岩手）―札幌大（北海道）の勝者と町田GIONスタジアムで対戦する。J1百年構想リーグを制した神戸はヴェロスクロノス都農（宮崎）―香川県代表の勝者と当たる。大会は8月19日の1回戦で開幕し、東京・MUFGスタジアム（