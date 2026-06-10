農林水産省は10日、2026年産の備蓄米買い入れに向けた4回目の入札で、予定数量20万7521トンの全量が落札されたと発表した。備蓄米の在庫は昨年の緊急放出で約32万トンに減少しており、26年産米が収穫後に引き渡されれば約53万トンに回復する。ただ適正水準とする100万トンの半分程度にとどまるため、農水省は放出したコメの買い戻しを進める方針だ。コメ余りで主食用米の価格下落が見込まれる中、販売先を確保しようと過去3回