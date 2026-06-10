お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年6月8日から14日まで、通常183円の「チーズチキンカツ」を"129円"で販売しています。また、ハンバーグ弁当とおにぎりのセールも実施中です。直火焼ハンバーグ弁当が500円以下！「チーズチキンカツ」は、チーズの入ったサクサク食感のチキンかつです。ごはんやお弁当のおかずに重宝します。また、ジューシーな直火焼ハンバーグに、コク深いデミグラスソースが絡むハン