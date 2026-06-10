ニュースエブリィでは、恒例企画になりつつあります、プロレスです。先月、仙北市の角館地区で、約30年ぶりにプロレスの興行が行われました。地元出身でキャリア27年、人知れず経験を積んできたベテランレスラーが、ふるさとに、再びプロレスの灯をともしました。おととしは、1年で1回だけ。しかし去年は、1年で5回も放送。去年から定期的にプロレスの話題をニュース番組にねじ込んできた、秋田放送。様々なレス