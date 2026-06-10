連日人の生活圏での目撃が相次いでいるクマについてです。クマの被害に遭った重傷患者を多く見てきた救急医は市街地でパニックを起こしたクマによるけがは重傷化しやすいと指摘しています。中永医師「上顎折れてここまで（傷が）いっているでしょ、頭まで顔全。部これが『命に別条がない』っていう状況なんですよ」クマによるけが、いわゆる「クマ外傷」の症例が全国トップの秋田県。これまで多くの救急患者を診てきた中永士師明医