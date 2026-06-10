秋田と台湾を結ぶ国際チャーター便の運航が10月以降も継続されることが決まりました。決定した継続期間は来年3月下旬までです。秋田と台湾を結ぶ国際チャーター便は2023年12月に運航が始まり、日曜日と木曜日の週2回往復しています。就航から今年4月末までの利用者はのべ7万6,940人で、平均搭乗率は89.1％です。県によりますと、クマの大量出没の影響で去年11月と12月は搭乗率が伸び悩みましたが、今年2月