（ロンドン中央社）英スコットランド国立博物館が東アジア常設展に設置している地図で、台湾と中国を同一色で表示していることが分かった。駐エディンバラ弁事処（総領事館に相当）は9日までに中央社に対し、関係部門に台湾の立場を明確に表明したと明らかにした。地図は中国や日本、韓国の文化を紹介する「東アジア探索」の常設展に設置されているもので、中国を紹介するパネルに描かれている地図で、台湾と中国が同一色で塗られ