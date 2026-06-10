（東京中央社）南部・台南市の国立台南女子高校儀仗隊が5日から10日にかけ、京都府を訪問した。7日には京都光華高校で同校の音楽系クラブとのジョイントコンサートが行われ、音楽を通じた交流を繰り広げた。台南女子高は台湾や日本の楽曲を取り上げた。エネルギッシュなパフォーマンスや、一糸乱れぬ隊列変換などで聴衆を魅了した。京都光華高からは筝曲部や和太鼓部、吹奏楽部が出演し、バラエティー豊かな音楽を奏でた。両校の生