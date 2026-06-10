「生成AIがクリエイターの仕事を奪う」という説がある。2026年1月に放送された実写×生成AIドラマ「TOKYO 巫女忍者」は、まるでその序章のように思えた。だが現場を少し覗いてみると、見えてきたのは想像とかなり違った風景だった。現在、日本テレビではさまざまな現場でAI動画生成を試しているという。ドラマづくりの最前線で今、何が起きているのか？日本テレビのAIクリエイター・古谷康佑さんと、同社のAI共創プラットフォーム