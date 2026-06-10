ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、24歳の生え抜きジャレッド・ジョーンズ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、相手チームとの対戦成績などを掘り下げる。 ■伏兵ヘンリーには警戒か 相手先発は、メジャー3年目のジョーンズ。2020年のドラフト2巡目全体4