札幌市豊平区の北海高校の教員の男が、学校内で女子生徒のスカートの中を盗撮しようとしたとして逮捕されました。性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、札幌市豊平区の北海高校の教員・上村章太郎容疑者３８歳です。上村容疑者は５月２６日午後４時すぎ、北海高校の校内で、女子生徒のスカート内にスマートフォンを差し入れ、撮影しようとした疑いがもたれています。警察によりますと６月２日、被害を受け