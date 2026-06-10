今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えしています。直川貴博キャスター「冠水した道路で、車の走行テストをしたときの様子を撮影した映像です。例えば電気自動車、ハイブリッド車、ガソリン車。それぞれ水深30センチを時速30キロで走行した場合、3台とも何とか最後まで走りきったものの、ガソリン車の車内では、足元からわずかに浸水しているのが分かります。続いて、水深60センチ、タイ