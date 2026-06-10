三重県亀山市の高速道路で大型トラックが追突し6人が死亡した事故で、過失運転致死の罪に問われた元運転手の女の初公判が開かれました。女は起訴内容を認め、検察側はSNS動画を見ながら運転していたなどと指摘しました。起訴状によりますと、元大型トラックの運転手・水谷水都代被告（54）は今年3月、三重県亀山市の新名神高速下りで大型トラックを運転して渋滞の列に追突するなどして、子ども3人を含む男女6人を死亡させたとして