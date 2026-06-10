◇MLB ドジャース 12-3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)ドジャースの大谷翔平選手が1安打2打点の活躍で勝利に貢献。指揮官もねぎらいの言葉を口にしました。相手の先発は昨季サイ・ヤング賞のポール・スキーンズ投手でした。初回に2点を先制されますが、MLB屈指の剛腕相手にくらいつき、2回はカイル・タッカー選手の犠牲フライ、6回はマックス・マンシー選手のセカンド強襲のタイムリーで2点を奪います。2-2の7回は、パイレー