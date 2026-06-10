10日の衆議院内閣委員会で、参政党の川裕一郎議員が、民間のロケット開発への文部科学省の補助金の問題を取り上げた。【映像】「デキレースでは？」発言の瞬間（実際の様子）文部科学省の中小企業イノベーション創出事業（SBIRフェーズ3基金）の宇宙分野（民間ロケット開発・実証）では、今年3月にステージゲート審査の結果が発表され、インターステラテクノロジズ株式会社と、スペースワン株式会社の2社がフェーズ3への移行が