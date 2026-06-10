トロントに向けロサンゼルス国際空港をたつエア・カナダ機＝3月7日/Kevin Carter/Getty Images（CNN）エア・カナダの元パイロットが、偽のパイロットライセンスで17年ちかくにわたり数万人の利用客を乗せて飛行したとして罪に問われている。カナダ警察が9日に発表した。ジェフリー・ウォール被告は今月1日に逮捕された。捜査当局によると、同氏は2009年から25年にかけて、適切なライセンスを一度も取得せず、義務付けられた試験を