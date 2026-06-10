フジテレビは、スポーツコンテンツ新戦略「マルチプラットフォームIPイノベーション」を本格始動する。フジ・メディア・ホールディングスが発表した中期目標「グループビジョン 2026-2030 Ver.1.0」に基づき、スポーツコンテンツを単なる中継ではなく、ファンと深く結びつく「強力なIP(知的財産)」として捉え、地上波、CS、FODなど多様なプラットフォームで展開していく。○ワールドカップ2026はフジテレビ系列で10試合生中継今年