都立高校である城東卒業後に米球界へ挑戦し、ウィチタ州立大でプレーしていた左腕の林平太郎投手（２２）が１０日、プロ野球ファーム中地区・ハヤテベンチャーズ静岡の入団テストを受けたことが分かった。この日、ちゅ〜るスタジアム清水で行われた中日戦後、非公開でテストが行われ、首脳陣が見守る中、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で打者数人相手に投球。合否は後日、本人に伝えられる。林は５月に同州立大を卒業し、Ｎ