横浜商大戦に先発した国学院大・藤本＝東京ドーム全日本大学野球選手権第3日は10日、神宮球場などで2回戦6試合が行われ、慶大（東京六大学）国学院大（東都）関大（関西学生）などが準々決勝に進出した。慶大は函館大（北海道）を7―0の八回コールドゲームで下した。国学院大は横浜商大（神奈川）に9―0の七回コールドゲームで大勝。関大は北九州市大（九州六大学）に5―3で勝った。大商大（関西六大学）は東日本国際大（南