LINEヤフーは10日、Android版「Yahoo!天気」アプリの地震・津波情報を刷新した。地震・津波情報をWebビュー上で画像として表示する形式から、アプリ内の地図上で表示する形式となった。iOS版については今夏の提供が予定されている。 地震や津波が発生した際、従来はユーザーの居住地や現在地などにかかわらず、一律に同じ情報をWebビュー上で画像・テキスト形式で表示していた。今回、アプ