村上のリハビリは順調。一日でも早い復帰が望まれる(C)Getty Images今シーズン、ホワイトソックスでMLBルーキーイヤーを送っている村上宗隆。開幕からおよそ2か月間で20本塁打を記録するなど、バッティングで鮮烈なまでのインパクトを残している。現在は、右太腿故障により負傷者リスト（IL）に登録され戦列を離れている状況だ。【動画】「めちゃくちゃ綺麗なお辞儀」と反響相次ぐ19号2ランの村上宗隆を出迎えた西田陸浮の「い