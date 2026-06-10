主に幼い子どもの口の中や手のひらなどに発疹ができる「手足口病」の患者が増えているとして、県は10日、2年ぶりに警報を発令しました。手足口病は夏場の乳幼児に多いウイルス感染症で、口の中や手のひら・足の裏などに水ぶくれのような発疹ができるのが特徴です。2週連続で警報基準超え→2024年6月以来2年ぶりに警報を発令県によりますと、定点医療機関に指定している県内28の小児科で手足口病と診断された患者が先月31日までの1