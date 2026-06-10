◆カーリング日本選手権第３日（６月１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者のフォルティウスが、チーム御代田に１１―９の大逆転で勝利し、通算３勝１敗として２次リーグ進出を決めた。第１エンド（Ｅ）でいきなり３点を先制されるなど序盤から中盤は劣勢だった。それでも、コミュニケーションを図り、粘りのプレーを展開すると、６―８で迎えた第８Ｅで、ハウス内に石を集めプレッシャ