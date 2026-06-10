◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）オリックス・杉本裕太郎外野手が「６番・ＤＨ」で３試合ぶりに先発メンバーに名を連ねた。前日のカード初戦では、１点を追う９回１死二、三塁から代打で逆転サヨナラ二塁打。通算１００号にも王手をかけるラオウが、打線の中心で３カードぶりの勝ち越しを引き寄せる。【オリックス】１番・三塁宗２番・左翼西川３番・遊撃紅林４番・二