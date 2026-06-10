「大阪都構想」の設計図を作る法定協議会。吉村知事は少数会派に参加を呼びかける意向を示しました。 大阪都構想の制度案を議論する法定協議会をめぐり、市議会では設置に反対していた公明や自民など3会派が横山市長に対し、法定協議会への参加条件として「全会一致での議事決定」など5項目を提示しました。 しかし、受け入れられなかったとして6月9日、不参加を決定。さらに府議会でも公明・自民の府議団が不参加を決めて