万博閉幕から約8か月。ミャクミャク人気は、健在です。 色とりどりのぬいぐるみにTシャツやお菓子など、約300種類のミャクミャクグッズが店頭に並びます。 10日から22日までの期間限定で高島屋大阪店にオープンした大阪・関西万博のオフィシャルストア。その目玉となっているのが、万博会場で人気を博したミャクミャクのぬいぐるみくじです。 今回は万博会場にはなかった黒色バージョン。手に入れたいと思うファン