小学生が水辺の生き物を観察する環境体験学習が行われました。 兵庫県朝来市を流れる神子畑川では、市立中川小学校の児童を対象に身近な川の生き物と、その生息環境を大切にする心を育んでもらおうと、環境体験学習が行われました。 児童らは水生生物に詳しい地域ボランティアの指導員3人による説明に耳を傾けたあと、透き通った川に入って、一生懸命に小魚やエビ、ヤゴなどを捕まえていました。 ―――Q