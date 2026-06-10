「みんなで大家さん」をめぐる集団訴訟で3例目の判決です。今回は「解約手続きが完了」した出資者60人の訴えが認められ、大阪地裁は総額3億5200万円あまりを返還するよう命じました。 不動産ファンド「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金を出資者に払うとうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。 しかし、去年7月以降、主力商品の「ゲートウェイ成田」を含むほとんどの商品で分配金の支払い