歌手の近藤真彦が１０日、テレビ大阪のバラエティー番組「大阪おっさんぽ」（土曜・後６時５８分、７月４日から土曜・後７時５４分）の収録に参加。天満橋と京橋周辺をブラリ訪れてから、大阪市中央区の同局で番組ＭＣのメッセンジャー・黒田有とともに取材会に臨み、かつての所属事務所の後輩で５月３１日にグループ活動を終了した「嵐」にエールを送った。この日は立ち飲み屋やビリヤード場などを回り、大阪の下町情緒を満喫