お笑いコンビ・笑い飯の哲夫（51）が、10日放送のFM大阪『赤maru』（月〜金後2：00）に出演し、第4子誕生を生報告した。【動画】「ケンカ売られたんで逃げずに買う」笑い飯・哲夫に反論した粗品赤松悠実が「3人の父親やったわけですけれど、4人目はお生まれに…」と向けると、哲夫は「なりました」と発表し、スタジオで祝福された。哲夫は「木曜日（6月4日）、奈良の十津川村というえらい山奥にロケに行っていまして、その