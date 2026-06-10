◆練習試合巨人３軍３―１韓国・ロッテ＝特別ルールによる６回コールド＝（１０日・ジャイアンツ球場）巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（２６）が初回、６戦連続安打となる右翼線への適時二塁打を放った。初回、１死から連続四球と相手投手の暴投で二、三塁のチャンスをつくり、４番の竹下徠空内野手（１９）の左犠飛で先制。なおも２死三塁から２球目の直球を捉えて右翼線付近へ運び、貴重な２点目を追加した。「真