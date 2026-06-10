タレントの藤本美貴（41）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの結婚式に関する悩み相談に応じた。仲の良い友達に、式の1週間前に参列をドタキャンされ、1人分全額の費用がかかったにもかかわらず、相手からは欠席連絡時の「ごめんねー」の一言のみで、その後の連絡やご祝儀などがなく、モヤモヤするという悩み。藤本は「もうしょうがないよね。結婚式ってそういうもんだと思うしかない」とするも「でも単純に