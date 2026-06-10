日野自動車は１０日、大型トラック「日野プロフィア」４万５８５３台（２０１７年６月〜２４年４月製造）のリコールを国土交通省へ届け出た。発表によると、エンジンの排気口位置が不適切なため、エンジンの燃焼室で異常燃焼が起きて火災が発生する恐れがある。火災はこれまで５件発生しているが、同社によるとけが人はない。問い合わせは、同社お客様相談窓口（０１２０・１０６・５５８）へ。