３３歳女優が、一級小型船舶操縦免許を取得したことを報告した。「船舶免許１級を取得」と題して１０日までに自身のインスタグラムを更新したのは女優の山下リオ。免許証の写真をアップして「（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と明かした。もともと海が好きなんだとか。「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残しているイカしたじぃちゃんでした。私はそんなおじぃの血を色濃く受け継いでい