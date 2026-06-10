洗面所で化粧品の瓶やドライヤーなどを落とし、洗面ボウルにヒビが入ると焦ってしまうものです。毎日使う場所なので、水漏れしないか、修理費が高くならないかも気になります。 近年は住宅設備の値上がりを耳にする機会も多く、「ナフサ価格の高騰で修理も高いのでは」と不安に感じる方もいるでしょう。そこで本記事では、洗面ボウルにヒビが入ったときの費用目安と、確認すべきポイントを解説します。 洗面