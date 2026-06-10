所有している土地や家屋を売りたいと思ったら、まずは不動産会社に連絡を、と思いつくのではないでしょうか。しかし、実は不動産会社（仲介会社）を通さず、当事者同士で取引することは可能です。 ただし、そこにはメリットと、場合によってはそれを上回るリスクが潜んでいます。本記事では、いわゆる「個人間取引」のメリットとデメリットについて解説します。 個人間取引に向いた人とは？ 不動産の個人間取引と