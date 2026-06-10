【GigaCrysta（LCD-GD243UDシリーズ）】 7月下旬 出荷予定 価格：オープン アイ･オー･データは、ゲーミングモニター「GigaCrysta（LCD-GD243UDシリーズ）」を7月下旬に出荷する。価格はオープン。 本製品は全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受けた23.8型ゲ&#