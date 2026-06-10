レストランにショップ、チーズ好きのための新スポット標高約900ｍの高台に建つチーズの複合施設 「アトリエ・ド・フロマージュ」は、1982年（昭和57年）創業のナチュラルチーズ専門工房で、フランス仕込みの技術を生かし、ブルーチーズやカマンベールなど多彩なチーズを製造。現在は軽井沢にも店舗を展開し、信州から全国へチーズ文化を発信しています。創業店舗の本店をリニューアルオープンした「森のチーズテラス」は、敷地面積