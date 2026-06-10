CASA SOL／空中に浮かんでいるような大パノラマのカフェ「鳥の巣」「CASA SOL」では、緑生い茂る亜熱帯の森と羽地内海を一望することができます。新鮮なフルーツを使用して自家製にこだわったメニューは、見た目だけでなく味も絶品！ フォトジェニックな特等席「鳥の巣」はこだわりが詰まったデザインで、誰でもおしゃれに撮影できます。（写真手前から）「アサイーボウル」1800円、「スムージー」1250円〜「アサイーボウル」は、