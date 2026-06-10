予約はこちらから！▶▶みずみずしいチェリーと、繊細で芳醇なバラが美しく調和！「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」見た目の愛らしさと、はじけるような甘みで唯一無二の魅力を放つチェリーは、古くから幸福の果実として神話にも描かれ、人々に親しまれてきました。その一方で、初夏のわずかな時期にだけ出合える、季節の訪れを告げる特別な果実でもあります。「コンラッド東京」のバー＆ラウン