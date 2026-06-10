日本デビュー15周年を迎えたSHINeeが、変わらぬ人気と存在感を証明した。SHINeeの6thミニアルバム『Atmos』が、6月10日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、1位に初登場した。【話題】「だ、誰？」と困惑も…テミン、“整形説”を一蹴！SHINeeが同ランキングで1位を獲得するのは、2018年4月30日付『SHINee THE BEST FROM NOW ON』、2021年3月8日付『Don’t Call Me: SHINee Vol.7』に続き、今回で3作目