【モデルプレス＝2026/06/10】沖縄県出身の5人組ロックバンド・ORANGE RANGEが6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】5人組バンド、ミセスイベントでロック感漂うスタイル◆ORANGE RANGE、ロック感漂うスタイルで登場ORANGE RANGEは全身黒ベースとシンプル